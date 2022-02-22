Экологические активисты Алматы проведут 26 февраля митинг за чистый воздух

В Алматы 26 февраля перед зданием Академии наук пройдет разрешенный митинг за чистый воздух. Экологические активисты, среди которых Равкат Мухтаров, Дулат Алтынханов, а также экологическое движение «Чистый воздух Алматы», гражданское движение HAQ, Almaty Clean Air and Water Action и др. требуют от властей города принять комплексные меры по решению экологической проблемы.

«Цель мероприятия – предоставить площадку экспертам, активистам, неравнодушным горожанам, чтобы выразить недовольство качеством воздуха в Алматы, а также потребовать от акимата и маслихата города комплексных мер по решению экологической проблемы», - сообщил один из организаторов митинга Равкат Мухтаров.

Также экоактивисты запустили петицию с основными требованиями, которые будут озвучены на митинге 26 февраля.

«Проблема загрязнения атмосферы Алматы видна невооруженным глазом. Достаточно зимой выглянуть в окно и попытаться разглядеть горы. Или попробовать рассмотреть город с высоты. В отопительный сезон в городе дышать опасно, так как ядовитая смесь выбросов от сожженного угля и бензина содержит в себе вредные вещества, концентрации которых превышают нормы ВОЗ в несколько раз. По данным датчиков airkaz.org, в нижней части Алматы среднесуточный уровень в зимние периоды может достигать 400 мкг/м3, что превышает нормы в 26 раз! В верхней части города, например, в Медеуском районе, среднесуточный показатель зимой периодически доходит до 180 мкг/м3. Это превышает нормы более чем в 12 раз! То есть зимой в Алматы нет безопасного района с точки зрения качества воздуха», - говорится в петиции.

Экоактивисты требуют от акимата города опубликовать отчет об исполнении дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Алматы, принятой в 2020 году, а виновных в неисполнении ее задач – уволить. Также активисты призвали власти взять за основу разработанную экосообществом в 2019 году программу мер по очищению воздуха, дополнить и приступить к реализации. Эта программа предусматривает перевод всех ТЭЦ на газ до 2025 года, развитие экологичного общественного транспорта, в том числе на газе, газификацию частного сектора в прилегающей к городу части агломерации, прекращение необдуманного строительства многоэтажных домов, включая застройку горных районов, и возвращение городу водных и зеленых коридоров.