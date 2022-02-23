130 млрд тенге утильсбора отдадут на льготное автокредитование и покупку автобусов – Скляр

Правительство Казахстана приняло решение из имеющихся 200 млрд тенге на счету нового оператора по утильсбору «Жасыл даму» 130 млрд тенге отдать на льготное автокредитование и покупку автобусов для перевозки пассажиров. Об этом в среду в эфире телеканала «Хабар 24» сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

«Средства, которые находятся в свободных остатках на счетах “Жасыл даму”, должны быть использованы во благо населения. Каким образом мы решили это сделать? 100 млрд тенге будут переданы на льготное автокредитование для покупки отечественного автомобиля. Условия будут следующие: 4% годовых и нулевой первоначальный взнос, сроком на 7 лет», - сообщил Скляр.

Он подчеркнул, что в данном случае 71 тыс. казахстанцев сможет купить новый автомобиль из недорого сегмента. Еще 30 млрд тенге, по его словам, будут направлены на обновление автобусного парка «для улучшения ситуации с городскими автобусными перевозками».

«Необходимость в этом давно назрела, однако есть определенные трудности: покупать автобус, платить с определенной процентной ставкой – это для наших перевозчиков будет накладно. Они перенесут это на стоимость проезда, что тоже нежелательно. Поэтому принято решение по нулевой ставке сроком на 7 лет продавать эти автобусы нашим перевозчикам», - проинформировал первый вице-премьер.

Таким образом, подчеркнул он, правительство будет стимулировать отечественных производителей и граждан.