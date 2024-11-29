Акимат Алматы направит на субсидирование пассажирских перевозок дополнительно 4 млрд тенге

В пятницу маслихат Алматы принял уточнение бюджета города на 2024 год. Как сообщил в своем докладе руководитель управления финансов города Канат Сухамбеков, совокупный бюджет города уменьшится всего на 1,6%. Но в целом доходная и расходная часть бюджета будет уменьшена на 82,9 млрд тенге, из них общее снижение расходов с администраторов бюджетных программ составит 104,3 млрд тенге, в том числе 18,1 млрд тенге – экономия по итогам госзакупок, а 57,9 млрд тенге – перенос средств на 2025 год.

«Основными причинами переноса и снятия средств на 2025 год являются: ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядчиками, и, как следствие, судебные разбирательства на сумму 30,6 млрд тенге; длительное проведение конкурсных процедур на сумму 23,7 млрд тенге; корректировки проектов и проектно-сметной документации по причине удорожания и изменения технических решений на сумму 24,9 млрд тенге; длительные процедуры по изъятию земельных участков на сумму 6 млрд тенге», - пояснил Сухамбеков.

Вместе с тем 21,3 млрд тенге будут перенаправлены на дофинансирование социально значимых проектов и мероприятий.

В частности, на сферу образования потратят 4 млрд тенге. Из них 1 млрд тенге –​ на завершение работ в следующем году по сейсмоусилению ясли-сада по ул. Си Синхая и реконструкцию детского сада в мкр. Орбита-3. Также будут выделены деньги на проведение конкурсных процедур по строительству и реконструкции трех детских садов в Алатауском и Наурызбайском районах, пяти школ в Алатауском, Бостандыкском, Медеуском и Турксибском районах и одного центра развития и творчества в мкр. Саялы Алатауского района.

212,6 млн тенге направят на повышение зарплаты учителей пяти образовательных учреждений, 655,6 млн тенге –​ на оснащение 26 школ предметными стендами и партами; на финансирование 120 грантов на обучение и стипендий для студентов резидентуры, а также на оплату обучения и стипендий 1 206 студентов нового приема в семи медицинских колледжах –​ еще 398,6 млн тенге.

На завершение проектирования строительства и реконструкции городских больниц №7 и №4, а также поликлиники на 500 посещений по ул. Гагарина необходимо 21 млн тенге, еще 41,6 млн тенге предусмотрен на зарплаты преподавателей Высшего медицинского колледжа.

«Увеличен объем социальной помощи для граждан из категории социально уязвимых. 585 млн тенге выделяется районным акиматам на оказание социальной поддержки гражданам на дому, а также поддержка лиц с инвалидностью. По инициативе акима города будет продолжено финансирование жилищной программы "Алматы жастары". Для этого из бюджета будет выделено дополнительно 1,4 млрд тенге. Это позволит предоставить дополнительно 80 ипотечных займов для молодых граждан, которые трудятся в социальной, правоохранительной, коммунальной и других сферах», - добавил глава управления финансов.

Вместе с тем на улучшение жилищных условий 2 510 сотрудников органов внутренних дел из местного бюджета дополнительно планируется выделить 2,5 млрд тенге.

А дополнительно 5 млрд тенге потратят на финансирование сферы транспортной инфраструктуры. В частности, 4 млрд тенге пойдут на субсидирование перевозок на 178 социально значимых городских и пригородных маршрутов, а оставшиеся 967,4 млн тенге требуется на продолжение строительства пробивки пр. Абая от ул. Ашимова в мкр. Калкаман до границы города.

Напомним, в июле акимат города отмечал, что повышение тарифа на проезд в общественном транспорте позволит снизить сумму субсидий в 2024 году до 7 млрд тенге. При том что ранее в акимате говорили, что, если в 2023 году на субсидирование пассажирских перевозок было выделено 68,7 млрд тенге, в 2024 году прогнозная сумма субсидий выросла до 97,3 млрд тенге.

В августе маслихат уже уточнял бюджет города на этот год, который составляет 1 трлн 798,2 млрд тенге. Тогда было утверждено перераспределение также 83 млрд тенге, из них 54,9 млрд тенге образовались за счет внутреннего перераспределения между администраторами бюджетных программ и 28,1 млрд тенге –​ за счет использования свободных остатков с предыдущего года. Эти деньги направили на реализацию особо и социально важных проектов для жителей города.