В Алматы остается более 1,3 тыс. ветхих домов

В Алматы в рамках двух программ реновации жилья снесли 181 ветхий дом. Однако из-за отсутствия в предыдущие годы системного подхода, недостаточного финансирования в городе остаются 1 366 ветхих несейсмостойких домов на 14 430 квартир в целом, где проживают более 43 тыс. горожан, сообщил начальник управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаев на заседании сессии маслихата.

«На сегодня наибольшее количество ветхих домов расположены в Турксибском районе – 586, Бостандыкском – 246 и Жетысуском – 134. В Алмалинском – 122, Алатауском – 102, Медеуском -75, Ауэзовском – 75 и Наурызбайском – 26», - привел он статистику.

Он напомнил, что в 2021 году утверждена действующая программа реновации, рассчитанная до 2025 года включительно. Программа предусматривает развитие жилых территорий, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также формирование эстетичного архитектурного облика города, в соответствии с Генпланом.

«Отсутствующие в действующей программе механизмы реновации, взаимоотношения с жителями и общественностью, гарантии собственников ветхого жилья, а также Генеральный план города Алматы до 2040 года стали основанием для разработки новой программы реновации», - сообщил Буранбаев.

По его словам, объекты реновации разделены на три категории, а основным условием реализации программы является согласие всех собственников на предоставление квартир по принципу «комната за комнату».

«В новой программе реновации определяются и закрепляются ключевые гарантии жильцов. Отдельным разделом программы, для повышения информированности населения, предусмотрены базовые условия договоров: договора мены, договора передачи в собственность и договор купли продажи. Кроме того, разъяснены условия по выкупу нежилых помещений», - добавил глава управления.

Программой также предусмотрены рекомендации при переселении жильцов категории социально уязвимых слоев населения и маломобильных групп населения на первые этажи или в дома с лифтами, безбарьерный вход без порогов, наличие пандусов и т. д.

Финансироваться программа реновации может как за счет государственного бюджета, так и за счет иных источников.

Как пояснил Буранбаев, акимат города Алматы определяет и финансирует за счет средств местного бюджета уполномоченную организацию ПКС для реализации программы реновации по разделу «Полицентричное развитие Алматы». ПКС может использовать эти деньги для приобретения переселенческого фонда, предоставления целевых возвратных процентных займов инвесторам для выкупа ветхого жилья на участках реновации, строительства нового жилья и наружных инженерных сетей проектов реновации.

Администратор программы «СПК «Алматы» для реализации программы реновации также привлекает частные инвестиции.

«Применяемые условия и механизмы в новой программе позволят снести не менее 676 ветхих домов, в том числе 71 дом на тектонических разломах. Это позволит переселить порядка 7500 собственников аварийного и ветхого жилища в новые благоустроенные квартиры до 2030 года», - сообщил глава управления.

По его информации, в этом году за счет бюджета профинансировано 30 млрд тенге на выкуп 1 110 квартир для формирования переселенческого фонда. С 2026 года деньги будут реинвестированы в программу реновации с учетом вкладов ПКС в инвестиционно-привлекательные участки.

«Строительство новых зданий и сооружений на месте объектов реновации будет осуществляться в соответствии с Генпланом, с учетом плотности, доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и иными требованиями в интересах города», - заверил Буранбаев.

В июле сообщалось, что в Алматы с целью ускорения переселения жителей города из ветхих домов разрабатывается новая программа реновации жилья до 2030 года.