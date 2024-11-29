В Казахстане появился новый литературный журнал

Журнал в первую очередь нацелен на поддержку казахстанской литературы, но также будет публиковать прозу, поэзию и литературную критику авторов из других стран и переводы и тексты зарубежных авторов. К рассмотрению принимаются тексты как опытных, так и начинающих авторов во всех жанрах. Отбирать тексты в номер будет редколлегия, состоящая из профессиональных писателей и редакторов не только Казахстана, но и также из России, Германии, Израиля и других стран.

Создатель и главный редактор журнала SØZDAY – известный казахстанский писатель и руководитель литературной онлайн-школы «Литпрактикум Илья Одегов.

«Идея журнала появилась одновременно с созданием моей писательской школы “Литпрактикум”, то есть около шести лет назад. У меня уже тогда было понимание, что в Казахстане крайне мало площадок для публикаций. А для развития литературы такие площадки необходимы», - поделился Одегов.

К работе над журналом привлечены казахстанские и зарубежные авторов, которым, как подчеркивает Одегов, «небезразлично будущее литературы».

Название журнала отражает цель объединить несколько разных культур. И этому же будут посвящать каждый номер. В целом журнал SØZDAY будет выходить четыре раза в год в электронном и печатном виде.

Презентация первого номера журнала пройдет в тематическом пространстве бара Queen of the Darkness 1 декабря в 19:00.