Проблема возникла из-за разногласий в сумме вознаграждения
В авторском обществе надеются, что казахстанская музыка скоро вернется в Instagram
Фото Назерке Курмангазиновой

Казахстанское авторское общество, занимающееся защитой авторских прав казахстанских исполнителей в стране и за ее пределами, сообщило в пятницу, что предложенная Meta Platforms сумма вознаграждения за использование музыки была слишком низкой и КазАК отказалось принять это предложение. В связи с этим, после истечения срока предыдущего соглашения, большинство казахстанских музыкальных произведений исчезло из Instagram, принадлежащего Meta.

«Главным предметом разногласия между КазАК и Meta остается определения справедливой суммы вознаграждения, которую Мeta должна заплатить за использования богатого музыкального репертуара нашей страны. Закрытие казахстанского контента означает существенную неспособность Meta ценить и поддерживать культурное разнообразие на своих сервисах», - заявила генеральный директор КазАК Айнур Есендикова на пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе.

Точную сумму вознаграждения КазАК раскрывать не стало, сославшись на соглашение о неразглашении. Однако, по словам Есендиковой, предложенная сумма значительно ниже той, которую Meta выплачивает правообладателям из Европы и Америки. Она пояснила, что эта информация стала доступной благодаря членству КазАК в Международной конфедерации обществ авторов и композиторов.

Есендикова утверждает, что в течение последних месяцев КазАК вело переговоры с Meta, чтобы обеспечить казахстанских авторов справедливым и соразмерным вознаграждением, но компания отклонила их предложение.

Тем не менее ранее в соцсетях журналист Адиль Балтабаев сообщил, что некоторые артисты, сотрудничающие с КазАК, жаловались на отсутствие выплат роялти. На вопрос журналистов о прозрачности отчетности представители КазАК ответили, что «любой автор может запросить отчет через сайт или спросить у них».

Критика также коснулась решения КазАК поднять сумму вознаграждения без предварительного обсуждения с правообладателями. Есендикова пояснила, что это было решением авторского совета.

«У нас есть первое общее собрание с руководителями, потом идет авторский совет. Мы обсуждали этот вопрос с авторским советом. Авторский совет решил, что мы не будем соглашаться на мизерную сумму, потому что наше культурное достояние стоит большего», - отметила она.

По словам Есендиковой, предыдущее соглашение с Meta, заключенное во время пандемии, также предусматривало низкие выплаты.

«Например, предыдущий договор был на три года. Тогда мы согласились на определенную сумму, чтобы авторы не теряли сумму», - добавила она в комментарии для «Власти».

В заключение спикеры сообщили, что переговоры с Meta продолжаются и что они надеются достичь разрешение этой ситуации в течение короткого времени.

«КазАК выражает глубокую обеспокоенность в связи с любым потенциальным восприятием или отношениям Казахстана, как к рынку третьего сорта. <...> Поэтому отстаивания справедливой и соразмерной для казахстанских авторов и творцов является твердой позицией КазАК», - подчеркнула Есендикова.

Напомним, на этой неделе пользователи Instagram заметили, что большинство казахстанских музыкальных произведений исчезли с платформы. Они стали недоступны как в постах, так и в формате сторис. Вскоре стало известно, что авторскими правами большинства исполнителей занимается РОО «Казахстанское авторское общество».

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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