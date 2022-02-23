Минфин внес ряд предложений в законопроект о банкротстве физических лиц

Министерство финансов Казахстана внесло ряд своих предложений в законопроект о банкротстве физических лиц, сообщил заместитель председателя комитета государственных доходов Кайрат Миятов на брифинге в СЦК в среду.

Он напомнил основные моменты, которые отражены в проекте закона: единственное жилье, которое является залогом, будет изыматься в ходе судебного банкротства; порог задолженности для применения судебной процедуры установлен на уровне 1 600 МРП; в течение пяти лет будет действовать ограничение на получение кредитов и три года – на выезд за рубеж. Однако, как отметил Миятов, на прошедших рабочих группах было вынесено очень много предложений, по которым Минфин и принял решения.

«Первое предложение было – это расширить основания для выезда за рубеж. В основания добавляются: обучение и осуществление трудовой деятельности. Было очень много предложений по этому вопросу. Помимо этого, предусмотреть особенности при реализации единственного жилья являющегося залогом. Мы предлагаем дополнить проект закона уточняющими нормами о соблюдении положений закона об ипотеке, недвижимого имущества и положение Гражданского кодекса, которые данные особенности уже предусмотрены. Есть опасения, что у должника не будет средств на оплату услуг финансовых управляющих. Поэтому предлагается предусмотреть возможность оплаты из государственного бюджета услуг финансовых управляющих при судебном банкротстве по отдельным категориям должников, которые нуждаются в поддержке государства», - перечислил зампред комитета госдоходов.

Также было предложено обязать должников уведомлять кредиторов о начале банкротства. Это предложение также поддержано и будет включено в законопроект.

Также поддержано предложение усилить ответственность за возможные мошеннические действия при банкротстве. Как пояснил Миятов, уполномоченный орган обяжут проверять финансовое состояние физического лица после банкротства на протяжении трех лет, в том числе на основе данных налоговых деклараций.

«Шестое предложение – это обязанность по назначению финансовых управляющих в судебной процедуре предлагается возложить на уполномоченный орган. Седьмое предложение – это предусмотреть порядок документального завершения. В этой связи на портале электронного правительства в автоматическом режиме будет формироваться электронное уведомление, которое будет направляться должнику и кредитору по завершению шести месяцев после процедуры банкротства. Предложение – это сохранение информации на портале электронного правительства и государственного кредитного бюро в течение 7 лет после завершения процедуры банкротства. На сегодня срок хранения информации 5 лет. Следующее предложение – предусмотреть государственную пошлину в размере 0,3 МРП на первоначальном этапе, и мы это предложение также поддержали», - продолжил зампред КГД.

Помимо этого, предлагается предусмотреть возможность заключения мирового соглашения в процедуре судебного банкротства. Также будет возможность подавать заявления через ЦОНы в очном порядке на бумажном носителе, а если продажа произошла между связанными и афилированными сторонами, то такие сделки будут признаваться недействительными.

Миятов отметил, что все эти предложения будут доработаны. Вместе с тем есть ряд предложений, по которым предлагается дорабатывать закон уже после практического применения.

«В частности, предоставление кредитором права инициировать судебное банкротство. Помимо этого, распространить действие закона на иностранцев, и кандасов, и лиц, имеющих постоянное место жительства в Республике Казахстан. Ещё одно предложение – это установить запрет на занятие руководящих должностей, в том числе быть учредителем и акционером юридического лица, или же ограничения на осуществление деятельности в государственных организациях. Мы также предлагаем после практического применения посмотреть уже на более позднем этапе», - перечислил спикер.

Последнее предложение Минфина – предусмотреть право кредитора получать сведения об имуществе членов семьи. На первоначальном этапе предлагается дать такую возможность финансовому управляющему и «посмотреть, как это на практике сработает».