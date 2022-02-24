Другой член ЦИК освобожден от занимаемой должности
Бывший депутат мажилиса Шавкат Утемисов назначен членом Центризбиркома
ФОТО С САЙТА 24.KZ

Тамара Вааль, Vласть

Руководитель аппарата министерства экологии, геологии и природных ресурсов, бывший депутат мажилиса парламента Шавкат Утемисов назначен членом центральной избирательной комиссии. Такое постановление в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«В соответствии с конституционными нормами, кандидатура на должность члена центральной избирательной комиссии выдвигается председателем палаты. Пользуясь этим правом, предлагаю кандидатуру Шавката Утемисова на должность члена ЦИК», - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

59-летний Шавкат Утемисов начинал трудовую деятельность учителем сельской школы, возглавлял областную телерадиокомпанию Западно-Казахстанской области, был заместителем акима ЗКО, акимом Акжаинского района, с 2007 по 2020 году был депутатом мажилиса парламента, затем назначен руководителем аппарата министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Вместе с тем сенат принял решение освободить от должности члена центральной избирательной комиссии Серика Сыдыкова, который подал соответствующее заявление.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Жители Бостандыкского района Алматы вышли на сход против точечной застройки
Новости
Жители Есильского района столицы добиваются остановки строительства ЖК на месте потенциального сквера
Новости
Привлечь к уголовной ответственности семью Назарбаева по закону нельзя, но расследовать деятельность можно – глава Минюста
Новости
В «Самрук-Казына» назначены четыре новых управляющих директора
Новости
В Акорде прокомментировали расследование об офшорах семьи Токаева
Новости
В Казахстане отменяют обязательный ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну