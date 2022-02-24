Бывший депутат мажилиса Шавкат Утемисов назначен членом Центризбиркома

Руководитель аппарата министерства экологии, геологии и природных ресурсов, бывший депутат мажилиса парламента Шавкат Утемисов назначен членом центральной избирательной комиссии. Такое постановление в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«В соответствии с конституционными нормами, кандидатура на должность члена центральной избирательной комиссии выдвигается председателем палаты. Пользуясь этим правом, предлагаю кандидатуру Шавката Утемисова на должность члена ЦИК», - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

59-летний Шавкат Утемисов начинал трудовую деятельность учителем сельской школы, возглавлял областную телерадиокомпанию Западно-Казахстанской области, был заместителем акима ЗКО, акимом Акжаинского района, с 2007 по 2020 году был депутатом мажилиса парламента, затем назначен руководителем аппарата министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Вместе с тем сенат принял решение освободить от должности члена центральной избирательной комиссии Серика Сыдыкова, который подал соответствующее заявление.