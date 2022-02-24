Войска ОДКБ не будут задействованы в вооруженном конфликте между Россией и Украиной – Ашимбаев

Зона конфликта между Россией и Украиной не входит в территорию действий войск Организации Договора о коллективной безопасности. Поэтому казахстанские военнослужащие не будут участвовать в нем. Однако миротворцы могут быть направлены, в случае принятия решения в рамках мандата Организации Объединенных Наций, заявил в четверг в кулуарах сената журналистам спикер палаты Маулен Ашимбаев.

«В этой ситуации мы должны исходить из следующего: Казахстан является членом Организации Договора о коллективной безопасности. В этой связи возникает вопрос: возможно ли направление казахстанских миротворцев в зону конфликта? Здесь позиция наша тоже однозначная», - сказал Ашимбаев.

Он отметил, что в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и в соответствии с другими документами Казахстан за пределы стран ОДКБ может направлять своих миротворцев только в соответствии с мандатом ООН.

«В соответствии с уставом Организации Договора о коллективной безопасности миротворческие силы стран ОДКБ, войска стран ОДКБ могут применяться только на территории стран-участниц. Зона конфликта не входит в территорию стран участниц. Поэтому мы не имеем (права – V) в соответствии с этими договорами, в соответствии с ратифицированными соглашениями направлять миротворцев в рамках ОДКБ в зону конфликта. Но если какая-то ситуация возникает, и на уровне ООН принимается решение в рамках мандата ООН, Казахстан может направлять миротворцев в любую точку мира, если на это будет решение», - подчеркнул Ашимбаев.