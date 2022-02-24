Войска ОДКБ не будут задействованы в вооруженном конфликте между Россией и Украиной – Ашимбаев

Однако миротворцы могут быть направлены в рамках мандата ООН
Тамара Вааль, Vласть
Зона конфликта между Россией и Украиной не входит в территорию действий войск Организации Договора о коллективной безопасности. Поэтому казахстанские военнослужащие не будут участвовать в нем. Однако миротворцы могут быть направлены, в случае принятия решения в рамках мандата Организации Объединенных Наций, заявил в четверг в кулуарах сената журналистам спикер палаты Маулен Ашимбаев.
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