Им стал Жандос Шаймарданов
Президент назначил главу Бюро национальной статистики
фото kapital.kz

Тамара Вааль, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя Бюро национальной статистики, сообщает в четверг в сайт Акорды.

«Распоряжением главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен руководителем Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.

35-летний Шаймарданов окончил Йоркский Университет по программе «Болашак» по специальности «Экономика и финансы». В 2009 году получил работу главного эксперта министерств экономики и бюджетного планирования, с 2010 по 2013 годы был менеджером фонда «Самрук-Казына», затем – советником министра экономики и бюджетного планирования. В 2014 году возглавил департамент стратегического планирования и анализа министерства национальной экономики, а в 2014 году – стал директором департамента, управляющим директором АО «НУХ «Байтерек». В 2019-2020 годах был председателем правления АО «QazTech Ventures», а затем – директором департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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