В Киеве снова слышны мощные взрывы

После падения российского летательного аппарата в Киеве загорелся 9-этажный жилой дом – пожар с 4 по 9 этаж, есть вероятность множества жертв среди мирного населения.

При этом украинские военные ожидали бомбежку Киева этой ночью. Но советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что сегодня, 25 февраля, будет «самый страшный день»: «Завтра они включат все свои возможности, чтобы сломить нас психологически и – на поле боя».

«Украинская правда» также сообщает о воздушной тревоге в Виннице, что в западной части Украины.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в течение 90 суток. Будут призваны военнообязанные и резервисты и привлечены транспортные средства для потребностей Вооруженных сил Национальной гвардии, пограничной службы Украины и др. Мужчинам в возраст 18-60 лет запрещено покидать территорию страны.