Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для стран ЕАЭС – Смаилов

Страны ЕАЭС должны продолжить системную и последовательную работу по усилению конкурентоспособности национальных экономик и повышению благосостояния граждан государств союза. При этом текущий год начинается в непростых условиях, в том числе из-за геополитической напряженности. Об этом в пятницу в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

«Экономики государств-членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень. По итогам 2021 года рост ВВП союза составил 4,5%. Вместе с тем эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2022 году. Ожидается, что прирост ВВП союза в текущем году составит 3,1%. Этот год мы начинаем в непростых условиях. Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран», - сказал Смаилов.

Вместе с тем он заявил о практическом опыте стран оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность, поэтому страны «должны продолжить системную и последовательную работу для достижения главных целей и принципов, закрепленных в праве ЕАЭС, направленных на обеспечение экономического развития, модернизацию, усиление конкурентоспособности национальных экономик и повышение благосостояния граждан наших государств».

В то же время, отметил Смаилов, из года в год не находит своего решения значительная часть вопросов, связанных с ограничениями доступа на рынок партнеров. Так, уже более 10 лет не решается вопрос создания условий равного доступа алкогольной продукции на рынки стран ЕАЭС. Он признал, что в некоторых случаях работа по устранению барьеров носит формальный характер.

«Если мы заинтересованы в создании прозрачного рынка в ЕАЭС, нам необходимо решиться на базовые сдвиги. Предлагаем комиссии разработать методику экономической оценки применяемых барьеров. Кроме констатации наличия барьера, необходимо оценивать ущерб бизнесу и интеграции в целом», - предложил премьер-министр Казахстана.

Эффективной мерой содействия продвижению экспорта на рынки третьих стран является равный доступ к транспортной инфраструктуре, в том числе морским портам. Необходимость его обеспечения лежит в основе функционирования Евразийского экономического союза. Однако, подчеркнул премьер, начатая пять лет назад работа по практической реализации данного принципа «на сегодня остается не завершенной». Также для развития экспорта стран ЕАЭС, по его мнению, важно решить вопрос свободы транзита товаров. Обратил внимание Смаилов и на проблему «серого» импорта товаров и призвал партнеров по союзу приложить совместные усилия к полноценному и качественному таможенному оформлению внешней торговли в первую очередь, в торговле с КНР, в том числе, за счет «срочной оцифровки всех процессов и обмена данными».