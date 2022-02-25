В соцсетях сообщают о стрельбе в этом районе
Минобороны Украины заявило о российских войсках на севере Киева
Оболонский район, фото с сайта gdevkievezhithorosho.com

В минобороны Украины заявили, что в Оболони на севере Киева есть российская диверсионно-разведывательная группа, сообщает Hromadske со ссылкой на ведомство. В соцсетях распространяют кадры стрельбы и военной техники в этом районе.

Минобороны просит граждан оставаться дома, сообщать о передвижении российской техники и изготовлять коктейли «Молотова».

«Мирным жителям — быть осторожными! Не покидать дома!» – цитирует издание сообщение ведомства.

Тем временем в соцсетях публикуют кадры стрельбы, а также распространяют видео с российской техникой в жилых кварталах Оболони, сообщает Hromadske.

По данным Русской службы ВВС, замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российскую разведывательно-диверсионную группу удалось остановить, члены этой группы убиты.

УНИАН в Телеграм-канале сообщает, что в Оболони российские танки попали в жилой дом.

Оболонь – историческая местность на севере Киева, расположенная на правом берегу Днепра.

Тем временем в Лукьяновке идет стрелковый бой, в селе Вознесенское в Черкасской области украинские военные сбили российский самолет, а в Ушомирской воинской части не прекращаются взрывы. В Виннице снова звучит воздушная тревога.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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