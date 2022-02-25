Особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны
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Токаев поставил перед новым руководителем антикоррупционной службы приоритетные задачи
фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Олжаса Бектенова, сообщает Акорда.

«Президент обозначил перед новым руководителем и личным составом агентства приоритетные задачи по обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные преступления, усилению идеологии непринятия коррупции в обществе, изменению неблагоприятного мнения в обществе о государственной службе. Он также заявил, что особое внимание следует уделить возврату похищенных активов страны», - сообщает пресс-служба президента.

Важной составляющей качественного изменения ситуации глава государства назвал реализацию Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, предусматривающую конкретные шаги в этой сфере.

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