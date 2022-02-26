Первый репатриационный рейс планируется на 26-27 февраля
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Автобусы с покидающими Украину казахстанцами пока не въехали в Польшу
Фото Искандера Салиходжаева

Из-за большого потока людей на украинско-польской границе автобусы с казахстанцами, покидающими Украину, пока не смогли въехать в Польшу, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Автобусы, которые везли наших граждан в польской границе, сейчас стоят в многокилометровых пробках, заторы. Один автобус стоит у пограничного перехода уже 7 часов. В нем находятся женщины, дети. Ситуацию примерно понимаете», - сказал Смадияров на брифинге в субботу.

Он призвал всех «набраться терпения». «В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы», - сообщил представитель МИД, добавив, что все рейсы будут бесплатными для возвращающихся из Украины казахстанцев.

По его данным, всего посольство получило 528 обращений от граждан с просьбой о содействии в выезде из страны.

Рейсы будут вылетать из польского Катовице через Атырау в Алматы, их осуществляет Air Astana. Планировалось, что первый рейс вылетит 26 февраля, сейчас в МИД полагают, что его удастся осуществить «сегодня-завтра».

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