В случае сохранения неопределенности валютные торги могут быть полностью приостановлены
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Нацбанк и KASE приняли решение изменить регламент торгов на бирже по доллару
Фото Жанары Каримовой

Национальный банк Казахстана и Казахстанская фондовая биржа приняли решение изменить сегодня, 28 февраля, регламент торгов по валютной паре тенге – доллар. В случае сохранения неопределенности на внешних финансовых рынках может быть принято решение полностью приостановить валютные торги на бирже, говорится в совместном заявлении Нацбанка и KASE.

«Национальный Банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени города Нур-Султан в формате Франкфуртского аукциона», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте биржи.

Как поясняется, эти меры носят временный характер и приняты в условиях высокой неопределенности, чтобы минимизировать «давление со стороны внешних геополитических условий на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны».

«По мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках Национальным банком совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов», - указывается в заявлении.

Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге – доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации.

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