В компании заявили, что будут обжаловать решение госорганов
В «Яндекс Go» опровергли информацию об отказе предоставлять документы АЗРК
ФОТО AP

Тамара Вааль, Vласть

В компании «Яндекс Go» опровергли информацию агентства по защите и развитию конкуренции об отказе предоставлять необходимые для расследования документы. Здесь считают, что наложенный на них штраф не оправдан, и намерены обжаловать решение в суде.

«К сожалению, несмотря на выполнение всех требований с нашей стороны, территориальное управление агентства в Алматы настояло на штрафе. Мы считаем, что он неоправдан, и будем обжаловать его в вышестоящих органах», - говорится в заявлении руководителя «Яндекс Go» в Казахстане Байдуйсен Тайыра.

Он подчеркнул, что компания находится на связи с агентством по защите и развитию конкуренции и предоставила по их требованию всю информацию.

24 февраля в кулуарах сената председатель агентства Серик Жумангарин заявил, что компания отказалась предоставлять информацию для проведения расследования, поэтому на нее наложен административный штраф. 18 января в ходе заседания правительства он сообщал, что в рамках жалоб, полученных по горячей линии, назначено расследование в отношении агрегатора такси «Яндекс» по признакам координации экономической деятельности.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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