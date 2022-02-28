В «Яндекс Go» опровергли информацию об отказе предоставлять документы АЗРК

В компании «Яндекс Go» опровергли информацию агентства по защите и развитию конкуренции об отказе предоставлять необходимые для расследования документы. Здесь считают, что наложенный на них штраф не оправдан, и намерены обжаловать решение в суде.

«К сожалению, несмотря на выполнение всех требований с нашей стороны, территориальное управление агентства в Алматы настояло на штрафе. Мы считаем, что он неоправдан, и будем обжаловать его в вышестоящих органах», - говорится в заявлении руководителя «Яндекс Go» в Казахстане Байдуйсен Тайыра.

Он подчеркнул, что компания находится на связи с агентством по защите и развитию конкуренции и предоставила по их требованию всю информацию.

24 февраля в кулуарах сената председатель агентства Серик Жумангарин заявил, что компания отказалась предоставлять информацию для проведения расследования, поэтому на нее наложен административный штраф. 18 января в ходе заседания правительства он сообщал, что в рамках жалоб, полученных по горячей линии, назначено расследование в отношении агрегатора такси «Яндекс» по признакам координации экономической деятельности.