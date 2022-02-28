Украина и Россия завершили первый раунд переговоров

Планируется их продолжение
Украинско-российские переговоры продолжались больше четырех часов и завершились в понедельник ближе к вечеру. Стороны уезжают в столицы для обсуждения деталей, сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк.
Еще по теме:
- Нацбанк готов к интервенциям на валютном рынке
- США и Евросоюз договорились отключить российские банки от SWIFT, а также заморозить активы российского ЦБ и элит
- Казахстан пока не прогнозирует падения экономики из-за войны в Украине
- Автобусы с покидающими Украину казахстанцами пока не въехали в Польшу
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые