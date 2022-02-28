Украина и Россия завершили первый раунд переговоров

Украинско-российские переговоры продолжались больше четырех часов и завершились в понедельник ближе к вечеру. Стороны уезжают в столицы для обсуждения деталей, сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк.

"Основной целью было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал Подоляк.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в свою очередь анонсировал второй раунд переговоров "в ближайшие дни". По его информации, они пройдут на белорусско-польской границе.