Нигматулина вывели из состава политсовета партии
В состав политсовета партии «Нур Отан» вошли четыре новых человека

Тамара Вааль, Vласть

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу вошли в состав политического совета партии «Нур Отан». Вывели из него бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина.

«На ваше рассмотрение вносится вопрос о выведении из состава политического совета партии членов Оспанбека Альсеитова и Нурлана Нигматулина и введение в его состав следующих членов партии: премьер-министра РК Алихана Смаилова, руководителя администрации президента РК Мурата Нуртлеу, ректора медицинского университета “Астана” Камалжана Надырова и вице-президента “Харкаралык казак тили когамы” Максима Рожина», - сказал во вторник в ходе внеочередного съезда партии исполнительный секретарь Асхат Оралов.

Он напомнил, что в соответствии с пунктом 9-1 устава партии внесение изменений в состав политического совета относится к исключительной компетенции съезда.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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