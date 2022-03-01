Правящая партия обещает создать площадку для обсуждения вопросов, волнующих население

Исполнительный секретарь партии «Нур Отан» Асхат Оралов предложил открыть на базе института общественной политики постоянно действующую диалоговую площадку TALQYLAU, где будут вырабатываться предложения по вопросам, волнующим население.

«Уже в этом месяце на базе института общественной политики предлагаем открыть постоянно действующую диалоговую площадку TALQYLAU, где будут вырабатываться предложения по вопросам, волнующим население», - сказал Оралов во вторник в ходе внеочередного съезда партии.

Более того, он предложил запустить партийный пресс-центр, в котором на регулярной основе будут проводить брифинги депутатов парламента, маслихатов, партийных членов правительства и местных исполнительных органов на базе холдинга Nur Media. Оралов подчеркнул, что данные инициативы будут реализованы в рамках единой концепции «Открытая партия».