Такое решение принято на съезде
Партия «Нур Отан» переименована в «Аманат»
фото с сайта inform.kz

На внеочередном съезде партии «Нур Отан» во вторник принято решение о ее переименовании в «Аманат».

Переименовать партию предложил глава фракции «Нур Отана» в мажилисе Ерлан Кошанов: «Считаем, что правящая партия Казахстана должна носить название "Аманат" как дань уважения нашим предкам. Предлагаем переименовать партию в "Аманат" на сегодняшнем съезде».

Предложение о переименовании поддержал председатель партии и президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«В переводе слово “Аманат” означает завет предков, наказ будущим поколениям. “Аманат” – глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории, культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности, и общего национального единства. Бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. Я поддерживаю переименование партии в Аманат», - заявил он.

Он отметил, что за прошедший месяц проведена большая аналитическая работа, которая показала, что в деятельности партии серьезные изменения, и полумерами здесь не обойтись.

«Ребрендинг партии – это не столько ее переименование, смена вывески, в первую очередь нужно перестроить всю партийную работу. Поддерживаю высказанные сегодня предложения по трансформации партии», - сказал глава государства.

При этом он призвал не забывать «о ее реальных заслугах в прошлом» и «с благодарностью помнить труд преданных партии активистов».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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