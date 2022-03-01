Токаев предлагает собирать от казахстанцев предложения по модернизации страны

Глава государства Касым-Жомат Токаев предложил запустить республиканскую акцию по сбору предложений от граждан по дальнейшей модернизации страны.

«Хочу подчеркнуть, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны я рассчитываю и на предложения партийцев. Поэтому полагаю целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестке», - сказал Токаев на внеочередном съезде партии «Нур Отан», переименованной в «Аманат».

Глава государства анонсировал, что 16 марта в своем послании народу страны предложит новую программу политических реформ.

«Сейчас конкуренция между партиями усиливается. В этой связи мы должны сохранить роль нашей партии в качестве главной политической силы. Это очень важная задача. Другими словами, организация должна всегда оставаться истинной народной партией, защищающей интересы страны», - отметил Токаев.

Он призвал партийцев чаще проводить выездные приемы граждан, встречаться с жителями отдаленных сел, открывать общественные приемные на базе крупных первичных партийных организаций, быть гораздо более активными в соцсетях.

«Важно выстроить более тесное сотрудничество с неправительственным сектором, особенно в сфере противодействия коррупции. В целом партия должна принимать самое активное участие в жизни общества, оперативно реагировать на события, открыто, ясно, убедительно разъяснять свою позицию по актуальным вопросам», - добавил президент.