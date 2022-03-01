Максимальные ставки по депозитам в тенге на апрель сохранены на нынешнем уровне

25 февраля КФГД после повышения Нацбанком базовой ставки повысил максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам на февраль и март. В целях поддержания привлекательности тенговых долгосрочных вкладов были повышены максимальные ставки по срочным депозитам на 12 месяцев на февраль и март и по сберегательным депозитам на 12 месяцев на март. Изменения введены в действие с 24 февраля.

В итоге ставки по всем несрочным депозитам в феврале и марте повышены до 13%, по срочным депозитам на 3-12 месяцев с пополнением и без – до 13,5%, на 24 месяца остались прежними: 9,4% для депозитов без пополнения и 9,2% с пополнением.

По сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев без пополнения ставки повышены до 14%, с пополнением – до 13,5%. На срок 12 месяцев ставки повышены только в марте – 14,9% для депозитов без пополнения и 13,7% с пополнением. На срок 24 месяца ставки остались прежними: 12,2% и 11,4% для депозитов без пополнения и с пополнением соответственно.