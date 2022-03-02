Токаев вновь обсудил с Путиным ситуацию в Украине

«Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров», - говорится в сообщении Акорды.

Накануне Касым-Жомарт Токаев заявил, что позиция Казахстана в этом конфликте «должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства».

«Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости Евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что принцип неделимости и общности, безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. Однако этого не произошло, а Минские соглашения «остались на бумаге», что привело к военным действиям на территории Украины.

«Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», - заявил президент Казахстана.

Напомним, первый телефонный разговор о ситуации в Украине у лидеров стран состоялся 22 февраля, после признания Россией «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» - территории на востоке Украины, которая с 2014 года контролируется сепаратистами, имеющими поддержку РФ. В тот же день вечером Совет Федерации – верхняя палата парламента России – разрешил Путину отправить российские войска на Донбас.