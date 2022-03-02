Токаев поговорил с Зеленским

В ходе разговора, который состоялся по инициативе украинской стороны, стороны "обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины", сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Токаев "заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине", указывается в сообщении.

"Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере", - сообщила Акорда, не уточнив, что имеет в виду под этим.

Владимир Зеленский и его офис пока не сообщали о разговоре с главой Казахстана.

Это первый разговор Токаева с Зеленским за неделю войны в Украине. Ранее в среду президент Казахстана говорил с российским коллегой.

Накануне Токаев заявил, что позиция Казахстана в этом конфликте «должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства».

«Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости Евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что принцип неделимости и общности, безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. Однако этого не произошло, а Минские соглашения «остались на бумаге», что привело к военным действиям на территории Украины.

«Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», - заявил президент Казахстана.