Прирост новых случаев коронавируса за сутки в Казахстане почти не изменился

За сутки в Алматы выявлено 80 заболевших, в Карагандинской области – 41, в Северо-Казахстанской области – 32, в Костанайской области – 16, в Павлодарской области – 15, в столице – 15, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Алматинской области – 10, в Западно-Казахстанской области – 10, в Акмолинской области – 7, в Кызылординской области – 4, в Атырауской области – 3, в Жамбылской области – 3, в Шымкенте – 2, в Актюбинской области – 2, в Туркестанской области – 1. Ни одного случая не выявлено в Мангистауской области.