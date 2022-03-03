Поправки, направленные на решение жилищного вопроса военнослужащих, сенат вернул в мажилис

В четверг в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих» и вернул со своими поправками в мажилис.

«Проект закона предусматривает повышение социально-правового статуса сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, установление им и членам их семей равных возможностей реализации своих прав на жилище, исключение противоречий и пробелов в законодательстве по вопросам прохождения воинской службы. Новшеством законопроекта является возможность безвозмездной приватизации занимаемого служебного жилища лицами, содержащими ребенка-инвалида, в том числе инвалида с детства независимо от возраста, а также членами семьи уволенных с воинской службы или со службы в спецгосорганах в случае их гибели», - сказал сенатор Сергей Ершов.

Кроме того, законопроектом регламентированы отдельные вопросы прохождения воинской службы и службы в спецгосорганах и прописаны основания для увольнения по отрицательным мотивам. В их числе – факты немедицинского употребления наркотических средств во внеслужебное время, появление сотрудника в специальной форме в общественном месте в состоянии алкогольного или иного опьянения, участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера. Кроме того, законодательно урегулирована обязанность военнослужащих информировать своего командира в случае подачи им или его близкими заявления о выходе или принятия гражданства другого государства.

Вместе с тем сенаторы внесли в законопроект ряд своих поправок и вернули документ в мажилис. Какие именно поправки, Ершов не уточнил.