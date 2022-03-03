«Казгидромет» предупредил о паводках на севере и в центре республики

«Казгидромет» опубликовал основной прогноз по паводкам на предстоящий период, а также сообщил, что перед зимой дефицит влаги наблюдался на преобладающей территории зерносеющих регионов Казахстана.

«Ожидаемые объемы влагозапасов на севере и центре республики, составленные по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2022 года, говорят о необходимости быть готовыми к половодью в этих регионах. На юге и юго-западе республики, по данным о снегозапасах и сумме выпавших осадков, прогнозируется маловодье», - сообщает «Казгидромет».

Однако в марте – апреле предполагаются осадки, и по данным многолетних наблюдений, в сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести «к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений». Например, в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях в бассейнах рек объемы влагозапасов незначительно (до 16%) превышают уровни среднемноголетних значений, но при выпадении обильных осадков могут привести к возникновению тало-дождевых паводков.

«Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 10-45% и 24% соответственно; в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях выше среднемноголетних значений на 16%; в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях в пределах среднемноголетнего значения», - отмечается в сообщении.

В «Казгидромете» добавили, что процесс снегонакопления продолжается, согласно снимкам ДЗЗ по состоянию на 1 марта, площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 65 %.

Между тем по результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре – ноябре 2021 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед зимой наблюдался дефицит запасов влаги.

«Низкие запасы влаги наблюдались в верхнем пахотном слое почвы (0-20 см) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. В метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, востоке республики, а также преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях», - констатировали синоптики.

Только в карагандинской области сложились «наиболее благоприятные условия влагонакопления» в метровом слое почвы.