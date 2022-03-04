33 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

На 2 марта в Казахстане зарегистрировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, от коронавирусной инфекции скончались 3 человека.

Общее число случаев коронавирусной пневмонии за время пандемии – 88 247, летальных случаев – 5 344, летальных случаев от КВИ – 13 623.

На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 17 077 человек (15 960 КВИ+ и 1 117 КВИ-), из них в стационарах – 1 808 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 269 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 133 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 37 пациентов.