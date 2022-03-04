Накануне закрылись «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь»
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В России заблокировали ряд СМИ
Фото Жанары Каримовой

В России заблокированы Meduza, «Радио Свобода», ВВС и Deutche Welle, свидетельствуют данные сервисов, поверяющих доступность ресурсов.

Meduza в своем Telegram-канале пишет, что, согласно данным сервиса Роскомнадзора, доступ «ограничивается к странице» из-за решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля на основании статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В статье описан «порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона», а именно содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, содержащей ложные сообщений об актах терроризма, что «создает угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Накануне российский телеканал «Дождь» временно прекратил работу, а совет директоров радиостанции «Эхо Москвы», контролируемой Газпромом, принял решение ликвидировать радио и сайт станции. Россию в последние несколько дней покинули десятки журналистов и редакторов.

Как ожидается, в пятницу государственная дума России примет закон «о фейках», по которому за распространение недостоверной информации о российской армии грозит до 15 лет лишения свободы.

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