В России заблокировали Facebook

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Российские власти объяснили это ответной мерой на ограничение доступа к российским СМИ, отметив, что «с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook». В последние дни социальной сетью был ограничен доступ к аккаунтам телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Эти ограничения запрещены законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», отметили в Роскомнадзоре.

Напомним, что Роскомнадзор также блокирует и российские СМИ. Накануне были заблокированы Meduza, «Радио Свобода», ВВС и Deutche Welle. За день до этого российский телеканал «Дождь» прекратил работу, а совет директоров радиостанции «Эхо Москвы», контролируемой Газпромом, принял решение ликвидировать радио и сайт станции. Россию в последние несколько дней покинули десятки журналистов и редакторов.

В пятницу государственная дума России приняла закон «о фейках», по которому за распространение недостоверной информации о российской армии грозит до 15 лет лишения свободы.