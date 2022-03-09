На севере морозы до 28 градусов
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Холодная погода и осадки сохранятся в Казахстане в ближайшие три дня
ФОТО VЛАСТИ

10-12 марта в Казахстане сохранится холодная погода и осадки, на западе – снег с метелью, на юге – дожди, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, северная половина территории Казахстана остается под влиянием антициклона, с которым сохранится погода преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха: ночью будет до 17-28 градусов мороза.

На западе и юге страны, с выходом южного циклона, ожидаются осадки, в западных регионах республики преимущественно в виде снега, который будет сопровождаться метелями, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах ожидаются сильные осадки, туман, гололед.

Также с прохождением фронтальной зоны через территорию Казахстана ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.

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