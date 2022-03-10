Правительство Казахстана одобрило программу по повышению доходов населения

Правительство Казахстана планирует к 2025 году обеспечить долю оплаты труда в ВВП страны до 34,5%, увеличить долю доходов от трудовой деятельности в общих доходах до 76,2%, снизить долю населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, до 5,2%, а уровень безработицы – до 4,7%. Такие показатели заложены в программе по повышению доходов населения, которую в четверг одобрил кабинет министров.

«По результатам анализа выявлено, что, несмотря на постоянную положительную динамику, темпы роста реальных доходов населения за последние два года замедлились с 6,4% в 2019 году до 2,9% в январе – феврале 2021 года. Кроме того, в структуре доходов населения наблюдается падение доходов от трудовой деятельности и рост доходов от социальных трансфертов. Доля трудовых доходов населения за последние десять лет снизилась на 10,8 процентных пункта. В свою очередь доля социальных трансфертов, напротив, выросла на 10 процентных пункта», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, в программе определены десять приоритетов, среди которых рабочая молодежь, новые возможности для трудоустройства отдельных категорий социально уязвимых слоев населения, достойная зарплата бюджетным работникам, стимулирование роста предпринимательских доходов и другое. Всего в документе содержится 80 мер, направленных на повышение трудовых доходов населения, повышение доходов населения путем развития масштабной занятости, защиту покупательной способности.

«Для обеспечения роста трудовых доходов будет увеличена средняя зарплата работников сфер здравоохранения, образования, культуры, науки. Будут приняты меры по устранению дисбалансов в доходах работников производственных предприятий. В целях повышения производительности труда будет реализованы меры по стимулированию модернизации предприятий обрабатывающей промышленности. По развитию производственных навыков в программе предусмотрены такие мероприятия, как реализация проекта опережающей подготовки кадров “Өмір жолдамасы” на региональном уровне», - перечислил министр.

Отдельно правительство акцентирует внимание на защите покупательной способности доходов. В данном направлении запланировано увеличить производство продовольственных товаров, не входящих в перечень социально значимых, реализовать меры по импортозамещению внутреннего рынка основными непродовольственными товарами и принять индивидуальные планы банков по работе с проблемными займами населения.