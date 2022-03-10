Нацбанк не рассматривает переход к фиксированному курсу тенге

Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов в интервью агентству «Казинформ» рассказал о мерах по обеспечению финансовой и ценовой стабильности в условиях высокой геополитической неопределенности, отметив, что регулятор не рассматривает переход к фиксированному курсу тенге.

«Уровень неопределенности большой. Реализовались самые негативные геополитические риски во внешнем секторе. Мы отслеживаем заявления правительств, центральных банков, финансовых и других организаций относительно санкций против Российской Федерации и оцениваем влияние этих санкций на Казахстан. Мы принимаем и будем принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить и финансовую и ценовую стабильность в Казахстане», - сказал Пирматов .

Глава Нацбанка подчеркнул, что в случае резких изменений, которые могут повлечь за собой негативные последствия для страны, Национальный банк вправе принимать решения по базовой ставке вне запланированного графика и сохраняет «пространство для дальнейших решений в рамках процентной политики».

«Если мы увидим, что на финансовых рынках будет возрастать волатильность, мы можем существенно ужесточить денежно-кредитные условия без ущерба для финансовой стабильности. Мы приняли решение сохранить базовую ставку и взять определенную паузу. Ситуация очень непростая, неопределенности очень много. Ситуация меняется каждый день, вводятся новые санкции. Мы решили накопить больше информации о том, как эти санкции будут влиять на нашу финансовую систему и экономику. Если ситуация будет сильно ухудшаться, у нас есть возможности по принятию дополнительных решений для предупреждения переноса этих внешних шоков на внутреннюю ситуацию в Казахстане», - сказал он.

Но сложными остаются ситуация на валютном рынке и динамика курса рубля на курс тенге. Так как Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, изменение курса рубля к доллару влияет и на казахстанский тенге. Пирматов считает, что «тенге и рубль найдут какое-то другое равновесное значение с учетом того, как теперь будут меняться торговля и торговые потоки между Казахстаном и Россией».

«Поэтому сейчас сложно сказать, каким будет этот уровень. Но мы уже сейчас понимаем, что те уровни курса тенге к рублю, которые последние 6 лет мы наблюдали, уже не являются ориентиром для нас», – заявил глава Нацбанка.

Вместе с тем Национальный банк не рассматривает переход к фиксированному курсу, поскольку, как показывает опыт, попытки удерживать и фиксировать курс на определенном уровне приведет к одномоментной болезненной корректировке курса и дальнейшей девальвации. Более того, фиксированный курс требует достаточно больших расходов из золотовалютных резервов.

«Если вспомнить 2014–2015 годы, когда мы пытались в последний раз это делать, нам понадобилось $35 млрд, и в итоге мы все равно не удержали курс тенге. В экспертных кругах фиксированный обменный курс преподносится как условие, когда бизнес может планировать свои инвестиции, расходы и доходы, и это важно для бизнеса. Однако бизнес всегда живет в условиях, когда много неопределенности. Это не только обменный курс. Это цены и инфляция. Это процентные ставки по кредитам, а также сентимент, конкуренция, регулирование, ожидания и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому обменный курс – это только один из факторов. Поэтому мы не рассматриваем возврат к фиксированному курсу. Плавающий обменный курс позволяет абсорбировать внешние шоки, и для нас все-таки ценовая стабильность в Казахстане – это основной приоритет», - пояснил Пирматов.