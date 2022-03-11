Пассажирам отмененных рейсов вернут деньги в полном объеме
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Air Astana полностью приостанавливает авиасообщение с Россией
Фото Искандера Салиходжаева

Air Astana полностью приостанавливает авиасообщение с Россией. Ранее сообщалось, что авиакомпания продолжает совершать рейсы между Москвой, Алматы и столицей Казахстана.

«Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены. Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов», - говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов могут обращаться по месту приобретения билетов для возврата средств. Деньги обещают вернуть в полном объеме.

Позднее в комитете гражданской авиации сообщили, что для предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией, с казахстанской авиакомпанией SCAT проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между столицами с 2 до 7 рейсов в неделю и Алматы и Москвой до 7 рейсов в неделю.

В новость в 11:28 добавлен последний абзац.

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