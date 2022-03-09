​Авиакомпания продолжает совершать рейсы между Москвой, Алматы и столицей Казахстана
«Эйр Астана» приостанавливает ряд рейсов в города России по производственным причинам
Фото со страницы «Эйр Астана» в Facebook

Авиакомпания «Эйр Астана» приостанавливает ряд рейсов в города России по производственным причинам. В данный момент она продолжает совершать рейсы между Москвой, Алматы и столицей Казахстана, сообщили в пресс-службе компании.

«Группа компаний «Эйр Астана» по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. <…> Эйр Астана прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов. В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели», − говорится в сообщении авиаперевозчика.

В среду в казахстанских СМИ стала появляться информация о том, что «Эйр Астана» отменила два рейса из столицы Казахстана в Санкт-Петербург и обратно. Первый из них был запланирован на 18:10 часов 9 марта, а второй на 3:10 утра 10 марта. Компания не комментировала их отмену.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 13,5%
Новости
Мажилис одобрил поправки в законодательство, ужесточающие требования к соцсетям и мессенджерам
Новости
Столичные компании заявили, что не смогут выполнить госзаказ по пошиву спецодежды и школьной формы из-за удорожания сырья
Просматриваемые
Новости
В Алматы проходит массовый митинг в поддержку Украины
Новости
Депутат «Аманата» предложил Нацбанку исключить свое участие в торгах на Kase
Новости
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в Казахстан
Новости
Кинотеатры сети Kinopark и Kinoplex в Казахстане приостановят работу
Новости
Токаев поговорил с Зеленским
Новости
Казахстан не поддерживает ни Россию, ни Украину – Минобороны