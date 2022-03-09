Авиакомпания «Эйр Астана» приостанавливает ряд рейсов в города России по производственным причинам. В данный момент она продолжает совершать рейсы между Москвой, Алматы и столицей Казахстана, сообщили в пресс-службе компании.

«Группа компаний «Эйр Астана» по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. <…> Эйр Астана прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов. В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели», − говорится в сообщении авиаперевозчика.

В среду в казахстанских СМИ стала появляться информация о том, что «Эйр Астана» отменила два рейса из столицы Казахстана в Санкт-Петербург и обратно. Первый из них был запланирован на 18:10 часов 9 марта, а второй на 3:10 утра 10 марта. Компания не комментировала их отмену.