Их суммарных доход превысил 90 млн тенге
Две майнинговые фермы выявлены в Жамбылской области

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане продолжают выявлять майнинговые фермы, и на этот раз выявлено две в Жамбылской области. Как сообщили в пятницу в агентстве по финансовому мониторингу, их суммарный доход превысил более 90 млн тенге.

«Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены две незаконные майнинговые фермы», - сообщили в пресс-службе агентства.

Одна ферма была расположена в помещении СТО «без соблюдения технологического подключения к сетям электроснабжения». По предварительному заключению, сумма дохода составила более 30 млн тенге. Изъято порядка 80 единиц оборудования для майнинга. Другая ферма находилась на территории ТОО, руководителем которого является гражданин иностранного государства. По данным АФМ, сумма дохода этой фермы составила более 60 млн тенге.

Сейчас проводятся досудебные расследования по статье 214 УК РК – незаконная предпринимательская деятельность.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Данияр Кадиров назначен вице-министром информации и общественного развития
Новости
Казахстан ведет прямые переговоры с Walt Disney Company и Sony по кинопрокату – Минкультуры
Новости
Экспертное сообщество призвало сенат отказаться от принятия поправок, ужесточающих требования к соцсетям и мессенджерам
Просматриваемые
Новости
В Алматы проходит массовый митинг в поддержку Украины
Новости
В Казахстане кардинально пересмотрят механизмы предоставления и покупки жилья через «Отбасы банк»
Новости
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в Казахстан
Новости
Нацбанк и KASE вновь меняют регламент торгов долларом
Новости
Кинотеатры сети Kinopark и Kinoplex в Казахстане приостановят работу
Новости
Курс доллара на бирже вырос до 510 тенге