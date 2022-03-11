Две майнинговые фермы выявлены в Жамбылской области

В Казахстане продолжают выявлять майнинговые фермы, и на этот раз выявлено две в Жамбылской области. Как сообщили в пятницу в агентстве по финансовому мониторингу, их суммарный доход превысил более 90 млн тенге.

«Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены две незаконные майнинговые фермы», - сообщили в пресс-службе агентства.

Одна ферма была расположена в помещении СТО «без соблюдения технологического подключения к сетям электроснабжения». По предварительному заключению, сумма дохода составила более 30 млн тенге. Изъято порядка 80 единиц оборудования для майнинга. Другая ферма находилась на территории ТОО, руководителем которого является гражданин иностранного государства. По данным АФМ, сумма дохода этой фермы составила более 60 млн тенге.

Сейчас проводятся досудебные расследования по статье 214 УК РК – незаконная предпринимательская деятельность.