С середины марта ​SCAT увеличит число рейсов в Россию

Авиакомпания SCAT увеличит количество рейсов в Россию. Сегодня SCAT выполняет рейсы в Москву из столицы Казахстана, Актау и Шымкента. Перевозчик так же осуществляет рейсы в Грозный и Махачкалу из Актау. С середины марта их частота увеличится, а также откроется новое направление «Алматы − Москва», сообщает пресс-служба компании.

Рейс из столицы Казахстана в Москву сейчас выполняется по четвергам и воскресеньям. С 15 марта компания запускает дополнительные частоты из столицы Казахстана в столицу России по вторникам, средам и пятницам, с последующим увеличением до ежедневного выполнения.

Рейсы Шымкент – Москва выполняются каждую среду. С 20 мата авиаперевозчик запускает дополнительную частоту по воскресеньям, а в апреле увеличит количество рейсов до 3 раз в неделю.

Рейсы Актау − Москва сегодня выполняются по субботам. С 16 марта SCAT запускает дополнительную частоту, которая будет действовать каждую среду.

Кроме того, SCAT открывает новое направление Алматы − Москва с 15 марта. С наращиванием частот с 2 раз в неделю до ежедневного выполнения.

В настоящий момент компания встраивает новые рейсы в расписание. Билеты поступят в продажу в ближайшие дни и будут доступны на всех онлайн ресурсах и авиакассах вашего города.

Работа по увеличению числа рейсов ведется перевозчиком в сотрудничестве с министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Комитетом гражданской авиации Казахстана.