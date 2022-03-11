В прошлом году в Казахстане госорганы проиграли в административных судах каждое второе дело. Об этом сообщил председатель Верховного суда Жакип Асанов на встрече с главой государства.

Как сообщается на сайте Акорды, Асанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о состоянии судебной системы и актуальных вопросах отправления правосудия. По его данным, в 2021 году из 1,2 млн решений районных судов вышестоящими инстанциями отменены и изменены 17 тыс., или 1,4 %. Говоря о результатах работы административных судов, которые начали свою деятельность с 1 июля 2021 года, глава Верховного суда сообщил, что за полгода в суды поступило 14 тыс. исков, и государственные органы проиграли каждое второе дело, тогда как раньше в их пользу выносилось 85 % вердиктов.

«Президенту также рассказали о развитии альтернативных способов разрешения споров. Совместно с акиматами на местах созданы центры внесудебной медиации. Суды помогают в поиске компромиссных решений. Если раньше стороны мирились лишь по 3 % дел, то сейчас – по 34 %», - также говорится в сообщении.

Председатель Верховного суда доложил, что меняется ситуация и в сфере уголовного правосудия. По его словам, в судах искореняется обвинительный уклон: за последние 4 года оправданных по тяжким и особо тяжким деяниям стало больше в 7 раз (с 20-30 до 200 в год).

По итогам встречи Токаев поставил перед Асановым ряд задач, которые предстоит реализовать в рамках модернизации судебных органов.