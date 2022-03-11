Нацбанк объяснил временные трудности с выдачей наличной иностранной валюты

Трудности с выдачей наличной иностранной валюты в Казахстане вызваны высоким спросом со стороны населения, а также проблемой доставки дополнительных объемов. Однако, как заверили в пятницу в пресс-службе Национального банка, никаких постановлений по ограничению операций в иностранной валюте не принималось. Сейчас прорабатывается вопрос поставки дополнительных объемов из Федеральной резервной системы – центрального банка США в Казахстан.

«В связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня сообщаем, что Национальный банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в Республике Казахстан», - говорится в заявлении Нацбанка.

Здесь отметили, что возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны, в первую очередь, возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации.

«С учетом сложившейся ситуации, Национальным банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы – центрального банка США. Также сообщаем, что имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности», - заверили в пресс-службе.

В ассоциации финансистов Казахстана также заявили о высоком спросе на покупку наличной иностранной валюты и отметили затрудненность ее доставки в страну из США. Именно этим объясняется периодическое ограничение обменных пунктов по выдаче наличной валюты.

«Это касается именно наличной валюты. Безналичная валюта сохраняется на ваших счетах, которые вы также можете увидеть и проверить через онлайн-банкинг. То, что сейчас происходит с наличной валютой, – это временные затруднения, связанные именно с доставкой наличной валюты. Мы работаем вместе с Национальным банком, чтобы обеспечить стабильную поставку наличной валюты в Казахстан в кратчайшие сроки», - подчеркнули в ассоциации.