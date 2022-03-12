Выступающие намерены на нем пропагандировать семейные ценности и выступать против западного влияния
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Два десятка человек пришли на митинг против
Фото Алмаса Кайсара

Два десятка человек пришли на митинг в Алматы, который имеет официальное название "Нет пути организациям, препятствующим развитию страны, разрушающих молодое поколение и семьи".

Митинг организован группой консервативных организаций, которые выступали против закона о семейно-бытовом насилии, усилении прав ребенка, активно участвовали в движении против вакцинации от коронавируса.

В течение двух часов запланированы выступления, в которых участники намерены критиковать "западное влияние", отстаивать традиционные семьи и пропагандировать семейные ценности.

Среди выступающих ожидаются представители движения "Намыс", о котором Vласть писала в прошлом году.

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