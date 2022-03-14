В Антикоррупционной службе отрицают задержание Куанышбека Есекеева

Глава антикоррупционной службы Олжас Бектенов, отвечая на вопрос журналиста Vласти в кулуарах парламента, не подтвердил задержание председателя правления «Казахтелекома» Куанышбека Есекеева.

«Не подтверждаю. Нет», - сказал Бектенов, отвечая на вопрос, задержан ли Есекеев.

Накануне антикоррупционная служба сообщила о задержании племянника бывшего президента Казахстана Кайрата Сатыбалды по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Также проверяется причастность Сатыбалды «к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства».

51-летний Сатыбалды – старший племянник бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Работал в комитете нацбезопасности, в том числе руководил его кадровым департаментом, был вице-президентом нацкомпаний «Казахойл» и «Казахстан темир жолы». Занимался общественной деятельностью, в том числе пытался создать консервативную партию. С 2016 года позиционировал себя как бизнесмена. Имел долю в Kaspi.kz, через офшоры владеет долей в телекоммуникационном операторе «Казахтелеком».