Еще два депутата мажилиса сложили полномочия

Еще два депутата мажилиса парламента, Зульфия Сулейменова и Владимир Тохтасунов, подали заявления о досрочном прекращении полномочий. В среду в ходе пленарного заседания палата одобрила эти решения.

«Депутат мажилиса парламента РК Зульфия Сулейменова подала заявление о прекращении своих полномочий. В связи с этим Центральная избирательная комиссия, в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3, 8 статьи 24 Конституционного закона РК “О парламенте РК и статусе его депутатов”, и в связи с подачей депутатом мажилиса Сулейменовой заявления вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата», - сказал член ЦИК Шавкат Утемисов.

Аналогичное заявление подал другой депутат мажилиса – Владимир Тохтасунов. Как отметил Утемисов, его отставка связана с состоянием здоровья.

Вместе с тем в ходе пленарного заседания присягу принесли новые депутаты от фракции «Народная партия Казахстана» Гаухар Нугманова и Магеррам Магеррамов. Также они избраны в состав комитета по социально-культурному развитию и в состав комитета по законодательству и судебно-правовой реформе соответственно.