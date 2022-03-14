Список погибших в ходе январских событий не будет обнародован до окончания расследования – Асылов

Генеральная прокуратура не планирует пока публиковать список погибших во время январских событий, так как сначала нужно разобраться, кто из них был правонарушителем, а кто – мирным жителем. Об этом в понедельник в ходе пленарного заседания мажилиса заявил глава надзорного органа Берик Асылов.

«Этот список погибших на платформе Qantar-2022, мы его изучили, он не совсем полный, есть недочеты. Список погибших мы официально не публиковали. Перед тем, как разглашать (…), необходимо (этот список – V) изучить. Мы сказали, что 230 человек погибло, и здесь надо отметить, что ведутся уголовные дела по убийствам, актам терроризма – 46 уголовных дел. Все эти моменты необходимо сначала изучить, кто это, кто был правонарушителем, а кто был мирным митингующим», - заявил Асылов.

Он подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены данные факты, и только после этого генеральная прокуратура опубликует этот список.