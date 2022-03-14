В офисах «Казахтелекома» в Алматы и столице проводятся обыски

В офисах «Казахтелекома» в Алматы и столице антикоррупционная служба проводит обыски, а председатель правления компании проходит по уголовному делу только свидетелем, сообщил журналистам в кулуарах парламента глава антикоррупционной службы Олжас Бектенов.

«Естественно, раз расследование идет, необходимо проводить обысковые мероприятия, в том числе, в "Казахтелекоме". Они проводятся и в Алматы и здесь, в Астане», - сказал Бектенов.

Куанышбек Есекеев же был допрошен накануне в качестве свидетеля по уголовному делу о хищениях, в которых подозревают Кайрата Сатыбалды.

«Он действующий руководитель, он пока по делу у нас не проходит. В качестве свидетеля допрошен», - отметил глава антикоррупционной службы.

Бектенов также сообщил, что Сатыбалды накануне планировал улететь в Дубаи, его задержали в алматинском аэропорту. Мера пресечения пока не избрана, в настоящее время он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«Уголовное дело расследуется по фактам хищения средств АО "Казахтелеком". Но то, что мы вчера информацию дали, пока это вся информация на сегодня. Сумма сейчас устанавливается, там ряд эпизодов, я думаю, как только мы проведем соответствующее экспертное исследование, мы эти суммы назовем. Но могу сказать, что суммы миллиардные. Активные следственные действия начали буквально вчера, поэтому давайте подождем. Мы обязательно, как только будет информация, ее обязательно доведем», - добавил он.

Ранее Бектенов сообщил журналистам, что Куанышбек Есекеев не был задержан.