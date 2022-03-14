Кариму Масимову продлили арест

«Находится под стражей, следствие продолжается. По моим сведениям, арест продлили», - сказал Ожаров.

13 января КНБ сообщил, что бывшее руководство комитета, наряду с госизменой, подозревается в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий . Помимо экс-главы ведомства Карима Масимова были задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.

10 марта комитет национальной безопасности заявил, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Масимова в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий в его деятельности «установлены многочисленные признаки коррупционных деяний», в частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов, также начато расследование по факту получения в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур. По данным КНБ, после задержания Масимова в этом гостевом доме изъяты $17,2 млн наличными, а также «многочисленные предметы роскоши: элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое». Также изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса, наложены аресты на две элитные квартиры в столице, две квартиры и особняк в Алматы, на земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.