Политологи предложили программу политреформ

Политологи Димаш Альжанов и Шалкар Нурсеитов предложили ряд реформ, которые, по их мнению, президенту Касым-Жомарту Токаеву необходимо обозначить во время обращения к народу в среду. Эксперты считают, что политика «косметических реформ» может привести к новой волне протестов в стране.

"Вы знаете, как закончились последние события января, вы знаете количество жертв - это потрясло всех жителей страны. Мы в сообществе политологов решили не оставаться в стороне в виду того, что сейчас политические реформы, которые так нужны были стране после январских событий, все еще не проводятся. Только фундаментальная реформа всей политической системы может вывести казахстан из политического кризиса. Если Токаев во время обращения к народу не обозначит их, то Казахстан пойдет по второму кругу протестов, потому что сама политическая система будет этому способствовать", - отметил Альжанов.

Политологи считают, что Токаев не обозначил контур политических реформ, из-за чего складывается ощущение, что президент намерен вести политику «косметических реформ». Произошедшие январские события, уверены Альжанов и Нурсеитов - это закономерный результат режима личной власти, установившегося после принятия Конституции 1995 года.

Политологи предложили начать реформы с ограничения полномочий президента, поскольку "у него они слишком большие". "В частности, президент не должен формировать кабинет министров, он должен быть подотчетен парламенту. У президента должны быть отняты полномочия по единоличному роспуску парламента, поскольку любые выборы в таком случае бессмысленны", - говорится в предложениях.

Политологи не видят смысла в существовании двухпалатного парламента.

"Сенат и Ассамблея народов Казахстана должны быть упразднены, нижняя палата Мажилиса должна быть расширена до 265 депутатов. Чем больше депутатов, тем стабильнее связи избирателей и депутатов, тем больше шансов у людей влиять на принятие решений. Количество депутатов было намеренно сокращено для того, чтобы поставить Парламент под контроль президента", - указывают авторы предложений.

"Необходимо сохранить пропорциональную систему работы парламента, но разделить единый национальный округ на 17 округов по границам административных единиц - областей и городов республиканского значения. Таким образом избиратели смогут непосредственно направлять ту группу депутатов, которых они хорошо знают и за которых они голосуют. В дальнейшем должен быть изменен закон о политических партиях, который позволит формировать региональные партии. Так будет формироваться более стабильная избирательная система", - отмечается в предложениях.

Политологи считают, что прежде чем проводить новые выборы, "необходимо полностью реформировать избирательную систему и порядок формирования Центральной избирательной комиссии и нижестоящих комиссий". Парламент должен формировать ЦИК из числа независимых юристов, адвокатов и правозащитников. Это позволит открыть этот орган, сделать его прозрачным и удостовериться в том, что голоса будут считаться честно.

Они также предлагают принять новый закон о политических партиях, где не будет требования по количеству членов. "Необходимо собрать не более 3 000 подписей в поддержку - этого будет достаточно для того, чтобы зарегистрировать партию. Нет никакой необходимости заставлять партии регистрировать региональные филиалы. Например, если активисты в Жанаозене создадут партию, то эта партия может представлять интересы западного региона, но не иметь национального представительства", - указывают авторы.

"Реформа децентрализации должна начаться с выборов акимов городов республиканского значения - в Алматы, столице и Шымкенте. Мы можем применить компромиссную модель и на первом этапе выбирать акимов областей не напрямую, а через маслихаты. Это позволит стабилизировать систему и даст возможность реформировать нижние уровни местного правительства", - отмечают политологи.

Они также предлагают вернуть Конституционный суд. При этом "президент должен быть лишен полномочий назначать судей, они должны быть автономны и формироваться из числа судей и представителей юридического сообщества".

"Реформа МВД, даже если она начнется поэтапно, должна исключительно преследовать полную люстрацию того состава, который есть сейчас. Министр МВД должен назначаться парламентом и его необходимо лишить полномочий по оперативному управлению полицией. Полиция не должна быть политизирована и не должна быть использована для подавления протестов. Эта система должна базироваться на независимости парламента", - отмечают авторы.

"Если отдельные предложения будут использованы или же применены изолированно, то они могут не дать эффект и система не изменится. Мы обращаемся к гражданам, чтобы люди понимали, что именно происходит в стране и почему политика косметических реформ не сработает", - подытожил Альжанов.