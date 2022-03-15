В Казахстане выявлены майнинговые фермы, аффилированные с Болатом Назарбаевым и Ерланом Нигматулиным – АФМ

По итогам комплексных проверок деятельности майнинговых ферм в Казахстане 55 ферм добровольно прекратили свою деятельность. И, как сообщили во вторник в агентстве по финансовому мониторингу, среди них имеются фермы, аффилированные с Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, экс-председателем правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области.

«В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Они полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации. Совместно с заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот», - говорится в сообщении АФМ.

Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым – в Павлодарской области, с экс-председателем правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайратом Шарипбаевым – в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным – в Карагандинской области, отметили в ведомстве.

«Наряду с этим пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Они не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей. На сегодня все они отключены от источников электроснабжения», - подчеркнули в АФМ.

По данным агентства, в Карагандинской области майнинговая ферма незаконно осуществляла деятельность на территории СЭЗ «Сарыарка», в Павлодарской области две компании, которые занимаются тепличным хозяйством, продавали без лицензии излишки своей электроэнергии для майнинга третьим лицам.

«Среди майнинговых компаний, осуществлявших незаконную деятельность, имеются фирмы, аффилированные с одним из богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz (17 место в 2021 году) Кайратом Итемгеновым. Кроме того, незаконную майнинговую деятельность осуществляли компании, связанные с экс-руководителем департамента министерства внутренних дел Тлегеном Маткеновым», - также добавили в пресс-службе.

По данным агентства, оборудования для майнинга было завезено из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Турции и Грузии. Причем в отдельных случаях его доставляли контрабандой. Один из таких фактов выявлен в Алматы, куда из Китая завезено свыше тысячи единиц майнингового оборудования на 2,8 млрд тенге.

Как отметили в ведомстве, всего на данный момент зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тыс. единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге. В результате проводимой работы суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600 Мегаватт/час.