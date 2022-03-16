36 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, на 14 марта в Казахстане зарегистрировано 36 случаев коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано, от коронавирусной инфекции скончались 2 человека.

Общее число случаев пневмонии достигло 88 458, летальных случаев зарегистрировано 5 347, от коронавирусной инфекции за время пандемии скончались 13 650 человек.

На 16 марта лечение от КВИ продолжают получать 9 418 человек (8 375 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них в стационарах находятся 805 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 8 613 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии –75 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 17 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 15 пациентов.