Токаев предложил внедрить пропорционально-мажоритарную модель избирательной системы

Касым-Жомарт Токаев во время послания народу Казахстана поручил внести поправки в законодательство, которые позволят проводить «косвенные» выборы руководителей регионов. Он также предложил перейти к пропорционально-мажоритарной модели избирательной системы, которая, по мнению президента, в полной мере учтет права всех граждан.

«Нужно внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должность акимов областей и городов республиканского значения. Таким образом, президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения, а возможно, и выборов маслихатов. Речь идет о "косвенных"‎ выборах руководителей регионов. В то же время за главой государства сохраняется право освобождения от должностей руководителей регионов без консультации с маслихатами», - сказал Токаев‎.

Вместе с тем Токаев предложил формировать депутатский корпус мажилиса на пропорциональной и мажоритарной основах.

«Мною предлагается перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус мажиласа будет формироваться по следующей схеме: 70% на пропорциональной основе и 30% на мажоритарной. Смежная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения».